Жалоба сторонников Санду об узурпации власти парламентом отклонена прокуратурой Молдавии

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Молдавии отклонила запрос депутатов поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности (ПДС), которые обвинили парламентское большинство в узурпации власти. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в среду на официальном сайте ведомства.



"Учитывая повышенный социальный резонанс, прокуратура рассмотрела в приоритетном порядке запрос депутатов Сергея Литвиненко и Виржилиу Пысларчука на действия парламентского большинства, которое 23 апреля назначило нового судью Конституционного суда. Генеральный прокурор распорядился отказаться от регистрации их обращения в реестр учета преступлений и, соответственно, инициировать уголовный процесс", - говорится в документе. В качестве одной из причин прокуроры отметили, что с процессуальной точки зрения обращение депутатов не соответствует требованиям обращения о преступлениях, которое предусмотрено уголовно- процессуальным кодексом.



Конституционный кризис в Молдавии начался после того, как 15 апреля судьи КС удовлетворили просьбу Санду признать парламент недееспособным, так как депутаты дважды отклонили предложенную президентом кандидатуру премьера. Это дало главе государства право распустить парламент и назначать новые выборы. Однако большинство депутатов сочло это решение незаконным, так как Санду отказалась выдвинуть предложенного ими кандидата в премьеры. 23 апреля парламент принял декларацию о том, что он не признает решение КС, разрешившего президенту распустить законодательный орган.



Депутаты указали, что при принятии решения КС был нарушен основной закон и проигнорировано заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии. Как следствие, в минувшую пятницу парламент отозвал мандат у председателя КС Маноле. Депутаты, представляющие сформированное Партией социалистов Республики Молдова и группой "За Молдову" большинство, выступили с заявлением, что они не против досрочных выборов, но считают, что избирательную кампанию нельзя проводить в разгар третьей волны пандемии, а можно только осенью - после массовой вакцинации населения от коронавируса.



Санду со своей стороны заявила, что Маноле остается судьей КС и решения парламента не влияют на состав этого органа. Президент, поддержку которой выразили послы США, ЕС, Румынии и ряда других европейских стран, призвала своих сторонников к уличным протестам, а силовиков - не выполнять решения парламента. Также глава Молдавии распорядилась взять под охрану здание суда, который своим решением объявил в среду незаконным введенное парламентом из-за коронавируса Чрезвычайное положение. После чего, Санду может подписать указы о роспуске парламента и дате досрочных выборов.



