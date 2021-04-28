Посол РФ в Болгарии приглашен в МИД республики
19:40 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария. После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре", - говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.
Причина приглашения российского дипломата болгарским МИД не уточняется.
В российской дипмиссии подтвердили факт приглашения посла на встречу в МИД Болгарии, однако от дальнейших комментариев воздержались.
Ранее в среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 года по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что временные рамки с 2011 года по 2020 год, в которых Болгария обвиняет граждан России, создают ощущение, что София в своих обвинениях "решила перещеголять" Прагу и "заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу". 17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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