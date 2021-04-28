Главы МИД РФ и Кипра обсудили аспекты кипрского урегулирования
20:30 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В контексте проходящей в Женеве неформальной встречи по кипрскому урегулированию "пять плюс один" российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу достижения решения кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.
НОВОСТИ
- 21:10 28.04.2021
- Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
- 20:34 28.04.2021
- Обвиняемые в покушении на Лукашенко признались в преступном замысле
- 20:30 28.04.2021
- ЕС не может отключить РФ от SWIFT и заморозить "Северный поток 2" - Боррель
- 20:20 28.04.2021
- Отвергая выборы, США навязывают Сирии "управляемый хаос" - постпред Сирии при ООН
- 20:10 28.04.2021
- В возрасте 90 лет умер американский астронавт Майкл Коллинз
- 20:00 28.04.2021
- Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов
- 19:50 28.04.2021
- Первые поставки вакцины "Спутник V" в Турцию будут в мае - министр здравоохранения
- 19:40 28.04.2021
- Посол РФ в Болгарии приглашен в МИД республики
- 19:30 28.04.2021
- Жалоба сторонников Санду об узурпации власти парламентом отклонена прокуратурой Молдавии
- 18:10 28.04.2021
- ЧП в Молдавии отменено Конституционным судом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать