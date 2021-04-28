Главы МИД РФ и Кипра обсудили аспекты кипрского урегулирования

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кипра Никос Христодулидис обсудили в среду по телефону аспекты кипрского урегулирования в контексте проходящей в Женеве неформальной встречи в формате "5+1".



"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В контексте проходящей в Женеве неформальной встречи по кипрскому урегулированию "пять плюс один" российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу достижения решения кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.



Разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.



