В возрасте 90 лет умер американский астронавт Майкл Коллинз
20:10 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком, - отмечается в заявлении. - Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи".
Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.
НОВОСТИ
- 20:20 28.04.2021
- Отвергая выборы, США навязывают Сирии "управляемый хаос" - постпред Сирии при ООН
- 20:00 28.04.2021
- Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов
- 19:50 28.04.2021
- Первые поставки вакцины "Спутник V" в Турцию будут в мае - министр здравоохранения
- 19:40 28.04.2021
- Посол РФ в Болгарии приглашен в МИД республики
- 19:30 28.04.2021
- Жалоба сторонников Санду об узурпации власти парламентом отклонена прокуратурой Молдавии
- 18:10 28.04.2021
- ЧП в Молдавии отменено Конституционным судом
- 18:09 28.04.2021
- Правозащитница Разворотнева призвала снизить плату за ЖКУ на 30%
- 18:02 28.04.2021
- Депутат Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных – реальная задача
- 17:55 28.04.2021
- "Только русские на это способны": российский самолет совершил полет из Израиля в Сирию
- 17:40 28.04.2021
- В России с начала года на треть выросло число погибших в результате преступлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать