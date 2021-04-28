Отвергая выборы, США навязывают Сирии "управляемый хаос" - постпред Сирии при ООН
20:20 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В соответствии с конституцией миллионы сирийцев внутри страны и за ее пределами направятся в следующем месяце на избирательные участки, чтобы свободно отдать свои голоса на выборах президента, - сказал он. - Проведение выборов в сроки, предусмотренные конституцией, необходимо, чтобы обеспечить нормальную работу государственных институтов и предотвратить замыслы, идущие извне, по созданию конституционного вакуума и так называемого управляемого хаоса в соответствии с продвигаемой США альтернативой".
Постпред Сирии подчеркнул, что предстоящие выборы - неотъемлемое суверенное право страны. "Сирийское государство считает себя обязанным провести эти выборы, чтобы продолжить выполнять конституционные обязанности, в том числе по освобождению нашей страны от террористов", - добавил он.
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