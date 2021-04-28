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Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов

20:00 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об этом в среду она сообщила на брифинге.

"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. <...> Выборы назначены на 11 июля 2021", - сказала Санду

Указ президента последовал после сегодняшнего решения Конституционного суда (КС), которым был аннулирован введенный парламентом с 1 апреля по 31 мая режим чрезвычайного положения, в период которого нельзя распускать парламент. Ранее судебная инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего состава законодательного органа, который дважды не смог утвердить правительство после отставки Иона Кику с поста премьера в декабре прошлого года.

Решение КС о досрочных выборах раскритиковали большинство депутатов парламента, кроме президентской Партии действия и солидарности, у которой всего 15 из 101 мандата. Депутаты обвинили президента и КС в узурпации власти и планируют обращение в Венецианскую комиссию Совета Европы.

Санду требовала роспуска парламента сразу с момента своей инаугурации в конце прошлого года. По мнению наблюдателей, глава республики заинтересована расширить представительство своей партии в законодательном органе.

С необходимостью досрочных выборов согласны все партии, однако Партия социалистов Республики Молдова и поддерживающие ее фракции, которые контролируют большинство, предлагают перед этим назначить функциональное правительство для управления ситуацией в стране в переходный период. Для этого они предложили президенту выдвинуть в премьеры нынешнего посла республики в России Владимира Головатюка, однако это решение было отклонено.

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