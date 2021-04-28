0
0
96
НОВОСТИ

ЕС не может отключить РФ от SWIFT и заморозить "Северный поток 2" - Боррель

20:30 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не обладает компетенцией заморозить строительство газопровода "Северный поток - 2" или отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

"SWIFT - это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А "Северный поток" - это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе", - сказал он, отвечая на прозвучавшие от депутатов ЕП в очередной раз предложения отключить РФ от SWIFT и заморозить "Северный поток - 2".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:10 28.04.2021
Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
0
121
20:34 28.04.2021
Обвиняемые в покушении на Лукашенко признались в преступном замысле
0
151
20:30 28.04.2021
Главы МИД РФ и Кипра обсудили аспекты кипрского урегулирования
0
133
20:20 28.04.2021
Отвергая выборы, США навязывают Сирии "управляемый хаос" - постпред Сирии при ООН
0
152
20:10 28.04.2021
В возрасте 90 лет умер американский астронавт Майкл Коллинз
0
159
20:00 28.04.2021
Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов
0
180
19:50 28.04.2021
Первые поставки вакцины "Спутник V" в Турцию будут в мае - министр здравоохранения
0
176
19:40 28.04.2021
Посол РФ в Болгарии приглашен в МИД республики
0
192
19:30 28.04.2021
Жалоба сторонников Санду об узурпации власти парламентом отклонена прокуратурой Молдавии
0
199
18:10 28.04.2021
ЧП в Молдавии отменено Конституционным судом
0
274

Возврат к списку