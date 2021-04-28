ЕС не может отключить РФ от SWIFT и заморозить "Северный поток 2" - Боррель

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не обладает компетенцией заморозить строительство газопровода "Северный поток - 2" или отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

"SWIFT - это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А "Северный поток" - это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе", - сказал он, отвечая на прозвучавшие от депутатов ЕП в очередной раз предложения отключить РФ от SWIFT и заморозить "Северный поток - 2".