Обвиняемые в покушении на Лукашенко признались в преступном замысле
20:34 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко признались в преступном замысле. Об этом они рассказали в фильме "Убить президента", который транслировался в среду на белорусском телеканале ОНТ.
"Решается три задачи. Первая - нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача - это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача - занятие символических объектов города", - отметил обвиняемый адвокат Юрий Зенкович.
"Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор", - заявил он. Лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев также признал свою вину в том, что "дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры".
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