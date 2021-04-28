Обвиняемые в покушении на Лукашенко признались в преступном замысле

20:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко признались в преступном замысле. Об этом они рассказали в фильме "Убить президента", который транслировался в среду на белорусском телеканале ОНТ.

"Решается три задачи. Первая - нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача - это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача - занятие символических объектов города", - отметил обвиняемый адвокат Юрий Зенкович.

"Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор", - заявил он. Лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев также признал свою вину в том, что "дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры".