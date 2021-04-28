0
0
85
НОВОСТИ

Обвиняемые в покушении на Лукашенко признались в преступном замысле

20:34 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко признались в преступном замысле. Об этом они рассказали в фильме "Убить президента", который транслировался в среду на белорусском телеканале ОНТ.

"Решается три задачи. Первая - нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача - это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача - занятие символических объектов города", - отметил обвиняемый адвокат Юрий Зенкович.

"Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор", - заявил он. Лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев также признал свою вину в том, что "дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:10 28.04.2021
Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
0
121
20:30 28.04.2021
ЕС не может отключить РФ от SWIFT и заморозить "Северный поток 2" - Боррель
0
167
20:30 28.04.2021
Главы МИД РФ и Кипра обсудили аспекты кипрского урегулирования
0
133
20:20 28.04.2021
Отвергая выборы, США навязывают Сирии "управляемый хаос" - постпред Сирии при ООН
0
152
20:10 28.04.2021
В возрасте 90 лет умер американский астронавт Майкл Коллинз
0
159
20:00 28.04.2021
Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов
0
180
19:50 28.04.2021
Первые поставки вакцины "Спутник V" в Турцию будут в мае - министр здравоохранения
0
176
19:40 28.04.2021
Посол РФ в Болгарии приглашен в МИД республики
0
192
19:30 28.04.2021
Жалоба сторонников Санду об узурпации власти парламентом отклонена прокуратурой Молдавии
0
199
18:10 28.04.2021
ЧП в Молдавии отменено Конституционным судом
0
274

Возврат к списку