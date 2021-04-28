Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
21:10 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судан объявил о приставке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Арабия".
По его информации, действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом", о чем Хартум уже уведомил российскую сторону.
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