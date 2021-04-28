Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судан объявил о приставке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом", о чем Хартум уже уведомил российскую сторону.