Байден собирается на личной встрече с Путины обсудить украинский вопрос - Салливан
22:15 28.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден намерен на готовящейся встрече обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Эм-эс-эн-би- си.
По словам Салливана, Байден рассчитывает на "стабильные отношения" с Россией, в связи с чем от него последовало предложение провести летом этого года саммит в третьей стране. Помощник президента США отметил, что на этой встрече "будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших [российско-американских] отношениях, в том числе - суверенитет и территориальная целостность Украины".
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