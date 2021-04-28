Байден собирается на личной встрече с Путины обсудить украинский вопрос - Салливан

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен на готовящейся встрече обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Эм-эс-эн-би- си.

По словам Салливана, Байден рассчитывает на "стабильные отношения" с Россией, в связи с чем от него последовало предложение провести летом этого года саммит в третьей стране. Помощник президента США отметил, что на этой встрече "будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших [российско-американских] отношениях, в том числе - суверенитет и территориальная целостность Украины".