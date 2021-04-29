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США и РФ могут сотрудничать, но Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы - Байден

09:00 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Россия способны сотрудничать, несмотря на имеющиеся между ними острые разногласия, но Вашингтон будет реагировать на те шаги Москвы, которые сочтет недружественными. Об этом заявил в четверг в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США новый американский президент Джо Байден.

"Что касается России. Знаю, что некоторых из вас это тревожит", - сказал глава вашингтонской администрации законодателям. "Но я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы [нынешние руководители в Вашингтоне] не стремимся к эскалации. Тем не менее их [россиян] действия будет иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались", - продолжал Байден, выговорив слово "эскалация" с четвертой попытки.

"И оказалось, что они предпринимались. Поэтому я отреагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес. Они [российские власти] предприняли и те, и другие действия", - утверждал глава Белого дома. "И я им сказал, что мы ответим, и мы так и поступили", - напомнил президент США, имея в виду недавно принятые американской стороной новые антироссийские решения, включавшие ужесточение режима односторонних санкций.

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