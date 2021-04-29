США и РФ могут сотрудничать, но Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы - Байден
09:00 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Россия способны сотрудничать, несмотря на имеющиеся между ними острые разногласия, но Вашингтон будет реагировать на те шаги Москвы, которые сочтет недружественными. Об этом заявил в четверг в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США новый американский президент Джо Байден.
"Что касается России. Знаю, что некоторых из вас это тревожит", - сказал глава вашингтонской администрации законодателям. "Но я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы [нынешние руководители в Вашингтоне] не стремимся к эскалации. Тем не менее их [россиян] действия будет иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались", - продолжал Байден, выговорив слово "эскалация" с четвертой попытки.
"И оказалось, что они предпринимались. Поэтому я отреагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес. Они [российские власти] предприняли и те, и другие действия", - утверждал глава Белого дома. "И я им сказал, что мы ответим, и мы так и поступили", - напомнил президент США, имея в виду недавно принятые американской стороной новые антироссийские решения, включавшие ужесточение режима односторонних санкций.
НОВОСТИ
- 10:05 29.04.2021
- СМИ сообщили о причине признания "Медузы" иноагентом
- 10:00 29.04.2021
- Две авиабазы в Мьянме подверглись нападению - Reuters
- 09:32 29.04.2021
- Европарламент внес в проект резолюции отключение России от SWIFT
- 09:05 29.04.2021
- По Киеву прошел марш в честь дня создания дивизии СС «Галичина» - СМИ
- 22:15 28.04.2021
- Байден собирается на личной встрече с Путины обсудить украинский вопрос - Салливан
- 21:10 28.04.2021
- Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
- 20:34 28.04.2021
- Обвиняемые в покушении на Лукашенко признались в преступном замысле
- 20:30 28.04.2021
- ЕС не может отключить РФ от SWIFT и заморозить "Северный поток 2" - Боррель
- 20:30 28.04.2021
- Главы МИД РФ и Кипра обсудили аспекты кипрского урегулирования
- 20:20 28.04.2021
- Отвергая выборы, США навязывают Сирии "управляемый хаос" - постпред Сирии при ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать