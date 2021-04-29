По Киеву прошел марш в честь дня создания дивизии СС «Галичина» - СМИ

09:05 Источник: Газета.Ru

В центре Киева состоялся марш в честь 77-летия львовской дивизии «Галичина» — соединения, входившего в годы Второй мировой войны в нацистскую организацию «СС», которой управлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Радикалы прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, в том числе в шествии поучаствовали представители различных националистических организаций.

На отдельных кадрах можно было заметить нацистскую символику на радикалах, да и без традиционных для нацистской Германии приветствий не обошлось.

Событие для города-героя Киева достаточно необычное, поскольку до этого такие акции в поддержку «Галичины» концентрировались в основном во Львове и других городах западной Украины.

«Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС «Галичина». Вы представляете, как сейчас подгорает у «ваты». Это наша земля, это наши герои <…> Сегодня мы прошли с золотым львенком по центру Киева. Надеюсь, что скоро мы пройдем с золотым львенком по Донецку и руинам Москвы», — цитирует украинское издание «Страна.ua» слова участников шествия.

Заявления о «золотом львенке» имеют прямое отношение к золотому льву — символу дивизии СС «Галичина». В рамках шествия радикалы как раз проходили с флагами с его изображением.

Местные власти маршу не препятствовали, несмотря на наличие на Украине закона о запрете пропаганды нацизма. Более того, радикалов сопровождал полицейский кордон, перекрывший движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, что облегчило путь сторонников «Галичины» к Майдану.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, празднование годовщины со дня создания дивизии СС «Галичина» до этого было привычным событием во Львове, а теперь его участники переносят эту практику в Киев, хотя в обоих городах это запрещено. Газета.Ru