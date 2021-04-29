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Посольство России опровергло сообщения о приостановке соглашения о базе ВМФ в Судане

09:20 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появившиеся сообщения о приостановке действия соглашения между Суданом и Россией о создании морской базы на территории африканской республики не соответствуют действительности. Об этом в четверг сообщило посольство России в Судане на своей странице в Facebook.

"В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми источниками. Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало", - говорится в тексте.

В среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил о том, что Судан заморозил действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", "до его утверждения законодательным органом". Отмечалось, что Хартум уведомил о своем решении российскую сторону.

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Судан передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом.

Срок действия соглашения - 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

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