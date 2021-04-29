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НОВОСТИ

Европарламент внес в проект резолюции отключение России от SWIFT

09:32 29.04.2021 Источник: Известия

Депутаты Европарламента выступили с инициативой отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, следует из проекта резолюции, опубликованной на сайте Европарламента в среду, 28 апреля.

Кроме того, авторы документа также потребовали остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» и отказаться от импорта российских нефти и газа. Также предлагается заморозить европейские активы «олигархов, близких к властям России», и аннулировать их визы.

Данные меры предлагается принять в том случае, если «наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».

В то же время депутаты выразили сожаление в связи с текущими отношениями между Евросоюзом (ЕС) и Россией, которое обусловлено «агрессией российской стороны» и «дестабилизацией на Украине», а также якобы враждебным поведением и прямыми нападениями Москвы на государства — члены ЕС.

Также в документе упоминаются уголовное преследование блогера Алексея Навального и «преступная деятельность» России в Чехии.

Решение Европарламента не носит декларативного характера, а является рекомендацией для стран Евросоюза.  Известия

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