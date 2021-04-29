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НОВОСТИ

СМИ сообщили о причине признания "Медузы" иноагентом

10:05 29.04.2021 Источник: Эхо Москвы

«Медузу» признали иноагентом после того, как некий госорган сообщил об иностранном финансировании издания. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос т/к «Дождь». Какое ведомство сообщило об источниках иностранного финансирования «Медузы» и о каких источниках идет речь, Минюст не уточнил. Официального уведомления о признании «иноагентом» в «Медузу» пока не поступило. Само издание намерено обжаловать решение Минюста.  Эхо Москвы

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