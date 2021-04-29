В Индии обновлен рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
10:20 29.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. За последние 24 часа он составил 379 257. Более 3,6 тысячи человек скончались. Это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает Минздрав страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса: всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19.
При этом прививку от коронавируса в стране получили более 150 миллионов человек.
Минувшей ночью два самолёта МЧС России доставили в Индию более 20 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства. Говорит Москва
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