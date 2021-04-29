В девяти городах России задержаны 16 сторонников украинских радикалов "М.К.У." - ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.". Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - отметили в ЦОС.