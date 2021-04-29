Пашинян заявил, что Баку не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных
11:32 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, что становится вопросом международной повестки. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"По сути, Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению наших военнопленных и других удерживаемых лиц. Можем констатировать, что этот факт становится вопросом международной повестки. Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц независимо от обстоятельств их пленения. Международная активность по этому вопросу в последнее время возросла", - отметил он.
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