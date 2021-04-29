Леонид Волков сообщил о роспуске сети штабов Навального

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального.

"Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - написал Волков под опубликованным в его Youtube-канале видео о дальнейшей судьбе штабов.

Ранее столичная прокуратура подала в суд иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ иноагентом) и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. В надзорном ведомстве полагают, что они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России, а фактической целью их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции.

Мосгорсуд 27 апреля вынес решение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий ФБК и ФЗПГ. До окончания рассмотрения иска прокуратуры организациям запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими счетами и переводами (кроме уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности). В случае нарушения этих запретов сотрудники могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.