Россия хочет с 2030 года ввести требования к доле продаж авто на водороде, электричестве, газе
12:20 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ намерена постепенно отказаться от машин на ископаемом топливе и планирует с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зеленого" транспорта, работающего на водороде, электричестве и газе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на российско-германской сырьевой конференции.
"Чтобы осуществить плавный, постепенный отказ от машин, работающих на ископаемом топливе, планируем установить требования к производителям по доле в продажах "зеленого" транспорта, начиная с 2030 года. Имея в виду и водородомобили, и электромобили, и автомобили на природном газе", - сказал он.
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