Защита Навального получила заключение о подделке подписей ветерана Артеменко
12:32 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Защита Алексея Навального в четверг в суде огласила заключение эксперта о подделке подписей ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корр. ТАСС из Бабушкинского суда Москвы.
"Согласно выводу эксперта, более 50 подписей Артеменко из материалов дела сделаны одним человеком, пять подписей - другим", - сказал адвокат Вадим Кобзев.
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