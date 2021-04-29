Защита Навального получила заключение о подделке подписей ветерана Артеменко

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита Алексея Навального в четверг в суде огласила заключение эксперта о подделке подписей ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корр. ТАСС из Бабушкинского суда Москвы.

"Согласно выводу эксперта, более 50 подписей Артеменко из материалов дела сделаны одним человеком, пять подписей - другим", - сказал адвокат Вадим Кобзев.