«Группа ГАЗ» начала производство газовых автобусов «Вектор NEXT 8.8»

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Фото пресс-службы Группы ГАЗ

На Павловском автобусном заводе машиностроительного холдинга «Группы ГАЗ»стартовало серийное производство автобусов «Вектор NEXT» длиной 8,8 метров, работающих на сжатом природном газе (compressed natural gaz – CNG). Данная модификация расширяет линейку газовой техники «Группы ГАЗ», выпускающей высокоэкологичные автобусы и коммерческие автомобили.

«Вектор NEXT 8.8» CNG – самая вместительная модель из флагманской линейки Павловского автобусного завода, работающей на природном газе. Автобус рассчитан на 59 мест, включая 23 посадочных места. «Вектор NEXT 8.8» CNG изготавливается в модификации «Доступная среда», которая включает в себя низкий уровень пола в задней части автобуса, просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель.

Создание высокоэкологичной и экономичной техники началось на предприятиях «Группы ГАЗ» более 10 лет в рамках программы модернизации модельного ряда, запущенной по инициативе промышленника Олега Дерипаски.

«Вектор NEXT 8.8» CNG оснащен современным отечественным газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км. Благодаря интегральному рулевому управлению и оригинальной передней подвеске «Вектор NEXT 8.8» CNG отличается улучшенной управляемостью и плавностью хода на дорогах различных категорий. Пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами отвечает за надежное замедление автобуса в сложных дорожных условиях. Антипробуксовочная система (ASR) существенно упрощает управление на мокрой дороге или в других условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием. Увеличенный межсервисный интервал до 20 000 км, гарантийный срок 3 года, высокий ресурс кузова и агрегатной базы обеспечивают максимально выгодную стоимость владения.

Автобусы «Вектор NEXT» выпускаются на Павловском заводе с 2016 года. На сегодняшний день семейство NEXT включает 8 моделей малого и среднего классов и 11 модификаций размерностью от 7,1 и до 8,8 метров. В том числе – газовые версии длиной 7,1 и 7,6 метров. Вместимость линейки автобусов «Вектор NEXT» – от 39 до 71 пассажиров, автобусы приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, могут использоваться на городских и пригородных маршрутах, эксплуатироваться на дорогах с различными типами покрытия.

Павловский автобусный завод (ПАЗ) – лидер российского рынка малых и средних автобусов. Выпускает более 100 модификаций автобусов различного назначения: для городских и пригородных перевозок, для образовательных и социальных учреждений, специального назначения. За свою историю завод выпустил более 700 тысяч автобусов – это рекордный показатель по производству автобусов в России. Современные разработки завода неоднократно удостаивались престижной премии «Лучший коммерческий автомобиль года». Предприятие расположено в городе Павлово Нижегородской области.