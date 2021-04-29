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Глава Минюста Чехии заявила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице

13:00 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова в интервью чешскому сетевому изданию novinky.cz заявила о существовании других версий причин инцидента во Врбетице, помимо самодетонации в 2014 году боеприпасов на двух складах в этой деревне на востоке Чехии и причастности к трагедии иностранных спецслужб.

"Я присутствовала на заседании правительства, когда это [инцидент во Врбетице] обсуждалось, - отметила она. - Мое мнение весьма схоже с мнением президента [Чехии Милоша Земана] после того, как нам был представлен отчет Службы информации и безопасности (контрразведки - прим. ТАСС). Я называла и другие возможные версии".

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