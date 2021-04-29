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Прокурору по иску о признании ФБК экстремистской организацией предоставили госзащиту - адвокат

13:05 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотруднику прокуратуры, который участвует в заседании по иску о признании ФБК (признан НКО-иноагентом) экстремистской организацией, предоставлена государственная защита. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы фонда.

"На слушания в Мосгорсуде о признании экстремистским ФБК представитель прокуратуры прибыл в сопровождении бойцов спецподразделения в масках. Он находится под госзащитой", - сказал адвокат.

В четверг в Мосгорсуде проходит беседа по иску прокуратуры о признании ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими. По итогам будет назначено заседание по существу, либо же иск будет возвращен в прокуратуру. Это произойдет при выявлении нарушений в его материалах.

На прошлом заседании прокуратура заявила ходатайство об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ, которое суд удовлетворил.

В случае удовлетворения иска ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" включат в перечень экстремистских организаций. Это будет означать уголовную ответственность для организаторов деятельности этих структур по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, которая предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, будет запрещена демонстрация их символики под угрозой административного ареста до 15 суток. Также признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации получают запрет избираться в органы власти в течение года. Привлекаться к ответственности могут люди, в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации (10-летней и большей давности).

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