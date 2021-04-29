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Минобороны КНР выразило протест из-за вмешательства эсминца ВМС США в учения ВМС НОАК

13:20 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эсминец ВМС США "Джон Маккейн" помешал проведению учений соединения кораблей Народно-освободительной армии Китая во главе с авианосцем "Ляонин". Как заявил в четверг на регулярной пресс- конференции официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь, Китай выразил протест США в связи с инцидентом.

"Отряд кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" проводил обычные учения в соответствующей акватории. Американский эсминец "Джон Маккейн" непрерывно осуществлял ближнюю разведку китайского соединения, грубо мешал учениям и создавал серьезную угрозу безопасности кораблей и экипажей обеих сторон, его действия носили крайне дурной характер", - сказал он.

"Министерство обороны КНР уже сделало строгое представление американской стороне в связи с этим инцидентом", - добавил представитель ведомства.

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