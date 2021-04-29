Минобороны КНР выразило протест из-за вмешательства эсминца ВМС США в учения ВМС НОАК
13:20 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эсминец ВМС США "Джон Маккейн" помешал проведению учений соединения кораблей Народно-освободительной армии Китая во главе с авианосцем "Ляонин". Как заявил в четверг на регулярной пресс- конференции официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь, Китай выразил протест США в связи с инцидентом.
"Отряд кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" проводил обычные учения в соответствующей акватории. Американский эсминец "Джон Маккейн" непрерывно осуществлял ближнюю разведку китайского соединения, грубо мешал учениям и создавал серьезную угрозу безопасности кораблей и экипажей обеих сторон, его действия носили крайне дурной характер", - сказал он.
"Министерство обороны КНР уже сделало строгое представление американской стороне в связи с этим инцидентом", - добавил представитель ведомства.
НОВОСТИ
- 14:33 29.04.2021
- К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты
- 14:32 29.04.2021
- Отказ Чехии изучать документы по "Спутнику V" нужно увязывать со скандалом - Песков
- 14:12 29.04.2021
- КС РФ подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав
- 14:00 29.04.2021
- Россиянам с минимальными доходами предложили упростить доступ к внесудебному банкротству
- 13:32 29.04.2021
- В ближайшие два учебных года в вузах РФ появятся еще 46 тыс. бюджетных мест - Минобрнауки
- 13:05 29.04.2021
- Прокурору по иску о признании ФБК экстремистской организацией предоставили госзащиту - адвокат
- 13:00 29.04.2021
- Глава Минюста Чехии заявила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице
- 12:57 29.04.2021
- «Группа ГАЗ» начала производство газовых автобусов «Вектор NEXT 8.8»
- 12:32 29.04.2021
- Защита Навального получила заключение о подделке подписей ветерана Артеменко
- 12:20 29.04.2021
- Россия хочет с 2030 года ввести требования к доле продаж авто на водороде, электричестве, газе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать