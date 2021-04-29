Россиянам с минимальными доходами предложили упростить доступ к внесудебному банкротству
14:00 29.04.2021 Источник: Интерфакс
Пенсионеры и малоимущие россияне с доходами менее двух прожиточных минимумов смогут воспользоваться личным внесудебным банкротством, даже если приставы не окончили в отношении них исполнительное производство из-за отсутствия имущества, говорится во внесенном в четверг в Госдуму законопроекте.
Такие граждане смогут инициировать внесудебное банкротство, если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание по исполнительным документам.
Законопроект (1162228-7) предусматривает изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве"). Его авторами стали депутаты Наталья Костенко, Ольга Савастьянова и Иван Демченко ("Единая Россия").
С 1 сентября 2020 года граждане получили возможность банкротиться без суда, если, во-первых, их долг составляет 50-500 тыс. рублей, и, во-вторых, ранее приставы прекращали в отношении них исполнительное производство из-за отсутствия имущества.
Из-за последнего условия процедура внесудебного банкротства оказалась недоступна для многих пенсионеров и граждан, чьи доходы равны или меньше прожиточного минимума. В отношении них исполнительное производство не оканчивается, так как они ежемесячно получают деньги (заработную плату, пенсию или иной доход), и приставы частично списывают эти средства для погашения долга. Это приводит к тому, что у граждан остается недостаточно денег для удовлетворения минимальных потребностей (оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов питания в составе минимальной потребительской корзины и пр.), следует из пояснительной записки.
Авторы законопроекта приводят данные Росстата на сентябрь 2020 года, согласно которым число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале прошлого года достигло 19,9 млн человек (выше на 1,3 млн человек по сравнению с предшествующим кварталом).
С сентября 2020 года по апрель 2020 года в России были начаты 2989 процедур внесудебного банкротства гражданин.
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