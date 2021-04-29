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НОВОСТИ

КС РФ подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав

14:12 29.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

Конституционный суд (КС) подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав за систематические грубые нарушения ПДД. Региональные суды регулярно наказывают нетрезвых автомобилистов, оставляя их без удостоверений на 20–30 лет, но сроки могут быть и длиннее.

Железнодорожной районный суд Рязани ранее усомнился в законности такой практики, попросив КС проверить конституционность норм КоАП. Коммерсантъ

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