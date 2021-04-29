Отказ Чехии изучать документы по "Спутнику V" нужно увязывать со скандалом - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал отказ чешского фармрегулятора изучать документы по российский вакцине от коронавируса "Спутник V" с дипломатическим скандалом.

"Скорее всего, можно и даже нужно", - заявил он в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", - подчеркнул Песков.

Ранее чешский фармацевтический регулятор заявил о прекращении изучения российской антиковидной вакцины "из-за недостатка полученной от производителя документации".