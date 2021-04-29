Отказ Чехии изучать документы по "Спутнику V" нужно увязывать со скандалом - Песков
14:32 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал отказ чешского фармрегулятора изучать документы по российский вакцине от коронавируса "Спутник V" с дипломатическим скандалом.
"Скорее всего, можно и даже нужно", - заявил он в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", - подчеркнул Песков.
Ранее чешский фармацевтический регулятор заявил о прекращении изучения российской антиковидной вакцины "из-за недостатка полученной от производителя документации".
НОВОСТИ
- 14:33 29.04.2021
- К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты
- 14:12 29.04.2021
- КС РФ подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав
- 14:00 29.04.2021
- Россиянам с минимальными доходами предложили упростить доступ к внесудебному банкротству
- 13:32 29.04.2021
- В ближайшие два учебных года в вузах РФ появятся еще 46 тыс. бюджетных мест - Минобрнауки
- 13:20 29.04.2021
- Минобороны КНР выразило протест из-за вмешательства эсминца ВМС США в учения ВМС НОАК
- 13:05 29.04.2021
- Прокурору по иску о признании ФБК экстремистской организацией предоставили госзащиту - адвокат
- 13:00 29.04.2021
- Глава Минюста Чехии заявила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице
- 12:57 29.04.2021
- «Группа ГАЗ» начала производство газовых автобусов «Вектор NEXT 8.8»
- 12:32 29.04.2021
- Защита Навального получила заключение о подделке подписей ветерана Артеменко
- 12:20 29.04.2021
- Россия хочет с 2030 года ввести требования к доле продаж авто на водороде, электричестве, газе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать