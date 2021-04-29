Болгария решила объявить персоной нон грата российского дипломата - болгарский МИД
15:00 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Болгарии решило объявить персоной нон грата одного российского дипломата. Об этом говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг по итогам встречи посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой и исполняющей обязанности вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой.
"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду", - говорится в заявлении.
Новости
- 16:12 29.04.2021
- Попова призвала не проводить массовые мероприятия на майские праздники
- 16:00 29.04.2021
- Активисты, содержавшиеся в спецприемнике в Сахарово, подают иск к МВД
- 15:32 29.04.2021
- Адвокат ФБК подтвердил возбуждение нового дела в отношении Алексея Навального
- 15:12 29.04.2021
- Песков назвал "шизофреничной" позицию Чехии и Болгарии в дипломатическом скандале с Россией
- 14:33 29.04.2021
- К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты
- 14:32 29.04.2021
- Отказ Чехии изучать документы по "Спутнику V" нужно увязывать со скандалом - Песков
- 14:12 29.04.2021
- КС РФ подтвердил законность суммирования сроков лишения водительских прав
- 14:00 29.04.2021
- Россиянам с минимальными доходами предложили упростить доступ к внесудебному банкротству
- 13:32 29.04.2021
- В ближайшие два учебных года в вузах РФ появятся еще 46 тыс. бюджетных мест - Минобрнауки
- 13:20 29.04.2021
- Минобороны КНР выразило протест из-за вмешательства эсминца ВМС США в учения ВМС НОАК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать