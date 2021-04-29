Болгария решила объявить персоной нон грата российского дипломата - болгарский МИД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Болгарии решило объявить персоной нон грата одного российского дипломата. Об этом говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг по итогам встречи посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой и исполняющей обязанности вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду", - говорится в заявлении.