Песков назвал "шизофреничной" позицию Чехии и Болгарии в дипломатическом скандале с Россией

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Чехии и Болгарии в отношении России вызывают только раздражение, сожаление, непонимание и желание увидеть изменение "шизофреничной позиции" этих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Безусловно, действия Праги и Софии вызывают: а) раздражение; б) сожаление; в) непонимание", - сказал Песков. В этот же ряд он включил и "желание, конечно, все- таки увидеть какие-то перемены в этой шизофреничной позиции" Чехии и Болгарии.

По словам представителя Кремля, голословные обвинения в адрес России или любого другого государства "автоматически девальвируются" и бьют по самим странам, которые с этими обвинениями выступают.