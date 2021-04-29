Попова призвала не проводить массовые мероприятия на майские праздники
16:12 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не проводить массовые мероприятия на майские праздники и провести их в кругу семьи.
"Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые на предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия", - сказала она в четверг журналистам.
По словам Поповой, сейчас ситуация с коронавирусом в стране находится в "достаточно хрупком" равновесии.
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