Папа Римский Франциск запретил сотрудникам Ватикана получать подарки дороже 40 тыс. евро

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск выпустил новое апостольское послание, согласно которому в папском городе-государстве вводятся новые антикоррупционные нормы. Так, как следует из распространенного в четверг службой печати Святого престола текста послания, от сотрудников Ватикана всех уровней требуется заявление об отсутствии судимости или открытого расследования по фактам терроризма, отмывания денег и укрытия от налогов.

В целях установления большей прозрачности контроля за финансовыми потоками всем сотрудникам Ватикана, включая руководящие лица ватиканских дикастерий и прочих учреждений, запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает 40 тыс. евро.

Как отмечает агентство АНСА, новый "антикоррупционный закон" обнародован накануне объявления заключения Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) о шагах Святого престола в этом направлении и включения папского города-государства в белый список. Ранее к Ватикану были претензии у контролирующих органов в связи с деятельностью банка "Институт религиозных дел" (ИОР), однако в последние годы были предприняты меры, в том числе Франциском, для большей прозрачности деятельности финансового института.

Последним громким скандалом стало расследование о приобретении Ватиканом в Лондоне дорогостоящей недвижимости по завышенной стоимости на средства от пожертвований. Это породило подозрения в том, что кто-то мог незаконно нажиться на этой сделке. Под подозрение попал влиятельный кардинал Джованни Беччу, который отрицает любые нарушения со своей стороны. Как отметил Папа Римский Франциск, то, что расследование было инициировано самим Ватиканом, уже говорит о больших изменениях и прозрачности его финансовой системы. Ранее Франциск выпустил апостольское послание (носит функцию закона) о нормах проведения конкурсов и тендеров в Ватикане, что тоже исключает любую возможность коррупции со стороны ватиканских функционеров.