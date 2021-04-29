Таджикистан обстрелял погранзаставы Киргизии - агентство Кабар
16:36 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таджикская сторона открыла в четверг вечером огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания погранзаставы "Достук" Баткенского пограничного отряда, сообщило агентство Кабар со ссылкой на информацию отдела по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
В сообщении отмечается, что ранее началась перестрелка на границе в районе водозабора "Головной" между войсковыми подразделениями двух стран. В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Киргизии. Как отмечает агентство, ситуация в Баткенском районе Баткенской области остается напряженной.
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