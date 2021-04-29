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НОВОСТИ

Московские кладбища подготовили к Пасхе

16:57 29.04.2021

Все кладбища столицы приведены в порядок после зимнего сезона. К Пасхальным праздникам с территорий кладбищ вывезено более 8 тыс. кубометров мусора, закуплено более 15,2 тыс. кубометров песка и свыше 2,8 млн пакетов для мусора. Дополнительно на некрополях столицы установлено 415 биотуалетов.

«Проведена промывка дорожно-тропиночной сети и фасадов зданий, осуществлены работы по косметическому ремонту ограждений, ворот и калиток, информационных указателей и контейнерных площадок», – сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Кроме того, в праздничные дни увеличено время работы всех московских кладбищ: они будут открыты с 8.00 до 19.00. По территории 16 крупнейших некрополей организованы бесплатные автобусные маршруты. Также приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности и усилению охраны на территории кладбищ.

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