Таджикские военнослужащие атаковали территорию Киргизии в районе села Кызыл-Бел - источник

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Таджикистана предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе села Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в погранслужбе республики.

"По последним данным, военные Таджикистана попытались атаковать нашу территорию в районе села Кызыл-Бел со стороны таджикского населенного пункта Гулистон", - сказал собеседник. По его словам, Кызыл-Бел находится всего примерно в 10 км от областного центра Баткен, данных о потерях в результате этой атаки пока нет.