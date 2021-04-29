Таджикские военнослужащие атаковали территорию Киргизии в районе села Кызыл-Бел - источник
17:12 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Таджикистана предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе села Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в погранслужбе республики.
"По последним данным, военные Таджикистана попытались атаковать нашу территорию в районе села Кызыл-Бел со стороны таджикского населенного пункта Гулистон", - сказал собеседник. По его словам, Кызыл-Бел находится всего примерно в 10 км от областного центра Баткен, данных о потерях в результате этой атаки пока нет.
НОВОСТИ
- 17:40 29.04.2021
- Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ
- 17:00 29.04.2021
- Папа Римский Франциск запретил сотрудникам Ватикана получать подарки дороже 40 тыс. евро
- 16:57 29.04.2021
- Московские кладбища подготовили к Пасхе
- 16:53 29.04.2021
- Собянин объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования
- 16:36 29.04.2021
- Таджикистан обстрелял погранзаставы Киргизии - агентство Кабар
- 16:32 29.04.2021
- Координатор отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил против поправок в закон о просветительской деятельности
- 16:16 29.04.2021
- Демо-день Sber500 помог выбрать самые перспективные IT-стартапы
- 16:12 29.04.2021
- Попова призвала не проводить массовые мероприятия на майские праздники
- 16:00 29.04.2021
- Активисты, содержавшиеся в спецприемнике в Сахарово, подают иск к МВД
- 15:32 29.04.2021
- Адвокат ФБК подтвердил возбуждение нового дела в отношении Алексея Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать