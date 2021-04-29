Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия получит первый полк зенитных ракетных систем С-400 к концу года. Об этом сообщил в четверг на брифинге посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма.

"[Первый полк поступит в Индию] к концу года, - сказал он. - Контракт выполняется в соответствии со сроками".