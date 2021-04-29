Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
18:20 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 мск) 29 апреля. Об этом сообщило в четверг киргизское внешнеполитическое ведомство.
"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.
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