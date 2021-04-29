НАТО приступила к выводу войск из Афганистана - СМИ
18:30 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО приступила в четверг к скоординированному и организованному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции "Решительная поддержка". Об этом сообщил ТАСС источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
"Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме", - сказал собеседник агентства. В настоящее время контингент НАТО в Афганистане составляет свыше 10 тысяч человек, альянс намерен завершить их вывод в сентябре.
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