НАТО приступила к выводу войск из Афганистана - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО приступила в четверг к скоординированному и организованному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции "Решительная поддержка". Об этом сообщил ТАСС источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме", - сказал собеседник агентства. В настоящее время контингент НАТО в Афганистане составляет свыше 10 тысяч человек, альянс намерен завершить их вывод в сентябре.