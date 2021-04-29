В ходе протестов власти иногда действовали чрезмерно, но адекватно... - МИД Белоруссии

19:20 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что действия властей в поствыборный период иногда были чрезмерными, но это адекватная реакция на немирные протесты, попытку государственного переворота.

"Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно. Но это была адекватная реакция на все немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов. По сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми", - заявил Макей в интервью телеканалу Euronews в четверг.

По словам министра, "на карту была поставлена судьба страны". "И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов... права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности и суверенитет своей страны. Именно это и сделали белорусские власти", - сказал Макей.