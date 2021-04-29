Роспотребнадзор считает эпидемиологическую ситуацию в Москве напряженной
19:50 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпидемиологическая ситуация в Москве в связи с коронавирусом характеризуется как напряженная. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели", - говорится в сообщении.
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