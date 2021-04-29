В Нью-Йорке назвали дату снятия всех "ковидных" ограничений

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Нью-Йорк намерен полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля. Об этом заявил в четверг мэр города Билл де Блазио в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си.

"Мы готовы полностью открыть город 1 июля, - сказал он. - Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей".