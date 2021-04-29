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Главный приз 43-го ММКФ получил фильм румынского режиссера

20:45 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Картина о травле в социальных сетях "Засранка" (#dogpoopgirl, 2021) режиссера Андрея Хуцуляка из Румынии удостоилась главного приза Московского международного кинофестиваля - "Золотого Святого Георгия", передает корр. ТАСС.

"Я объявляю фильм победитель ММКФ - это "Засранка" режиссера Андрея Хуцуляка", - сказал член жюри ММКФ, режиссер Карим Айнуз.

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