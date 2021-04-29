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НОВОСТИ

Уровень заболеваемости COVID-19 в РФ снизился за неделю всего на 0,4% - Попова

21:30 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе снизился всего на 0,4% по сравнению с позапрошлой неделей. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Если в марте темп снижения [уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией] был от недели к неделе 12-13%, то сегодня процент снижения предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4%, то есть мы практически стоим на месте", - сказала она.

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