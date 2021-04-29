Госдеп США пообещал ответить России, если будут попытки остановить работу "Радио Свобода"

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США ответят, если Москва "продолжит" предпринимать шаги, направленные, по мнению Вашингтона, на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свобода / Свободная Европа" ("РСЕ/РС", признана в РФ СМИ-иноагентом). Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс- службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "РСЕ/РС", мы ответим", - утверждал он.