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ФСБ задержала в Москве адвоката Ивана Павлова

09:00 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативные сотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела задержали в номере столичной гостиницы адвоката Ивана Павлова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оперативные сотрудники ФСБ задержали Павлова в рамках расследуемого уголовного дела после проведения обыска в его номере в московской гостинице", - сказал собеседник агентства. Других подробностей источник не привел.

О задержании адвоката в пятницу утром сообщили ТАСС в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29", основанного Павловым. По информации адвоката Сергея Смирнова, который работает с Павловым по ряду дел, обыск также проводится в Санкт-Петербурге в жилище IT-специалиста "Команды 29" Игоря Дорфмана.

Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Он защищает экс-топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому в пятницу рассмотрит Лефортовский суд Москвы, а также ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, он представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.

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