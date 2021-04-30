Около 30 человек погибли во время религиозного праздника на севере Израиля

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 28 человек погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Об этом в пятницу со ссылкой на медиков сообщила газета "Таймс оф Исраэл".

По ее данным, еще 50 человек получили ранения.