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НОВОСТИ

Около 30 человек погибли во время религиозного праздника на севере Израиля

09:05 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 28 человек погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Об этом в пятницу со ссылкой на медиков сообщила газета "Таймс оф Исраэл".

По ее данным, еще 50 человек получили ранения.

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