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В Праге прошел митинг противников президента Земана

09:32 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинг противников президента Чехии Милоша Земана, недовольных его высказываниями по инциденту во Врбетице и тем, что глава государства, по их мнению, симпатизирует РФ, прошел в четверг в центре Праги. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Акция на Вацлавской площади, собравшая, по данным полиции, 10 тыс. человек, была организована гражданской инициативой "Миллион мгновений для демократии", тесно связанной с политическими противниками Земана из рядов партий правой парламентской оппозиции. Участники митинга старались соблюдать двухметровую дистанцию из-за пандемии. Над их головами развевались государственные флаги республики. В руках многие держали транспаранты и плакаты с надписями, оскорбительными для Земана, его сторонников в Чехии и властей РФ. Ораторы утверждали, что Россия представляет "угрозу для национальной безопасности" республики. Они, в частности, приветствовали исключение российской госкорпорации "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток страны).

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