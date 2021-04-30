В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии - Минздрав

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в киргизском Минздраве.

"За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики", - сообщила представитель Минздрава. По ее словам, в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека.