Минимальную розничную цену могут ввести на все виды алкоголя
10:05 30.04.2021 Источник: Известия
Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки — с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике (есть у «Известий»).
Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС. Минфин подготовил проект изменений в этот документ, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли.
По словам чиновника, поправки Минфина предполагают предоставление государствам — участникам ЕАЭС права устанавливать МРЦ на все виды алкоголя и этиловый спирт.
НОВОСТИ
- 10:32 30.04.2021
- Минздрав намерен ввести проверки водителей на хронический алкоголизм и наркоманию - СМИ
- 10:20 30.04.2021
- США фиксируют отвод части российских войск от границы с Украиной - Блинкен
- 10:00 30.04.2021
- В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии - Минздрав
- 09:32 30.04.2021
- В Праге прошел митинг противников президента Земана
- 09:20 30.04.2021
- При обрушении на горно-обогатительном комбинате под Мурманском погиб человек
- 09:05 30.04.2021
- Около 30 человек погибли во время религиозного праздника на севере Израиля
- 09:00 30.04.2021
- ФСБ задержала в Москве адвоката Ивана Павлова
- 23:10 29.04.2021
- Госдеп США пообещал ответить России, если будут попытки остановить работу "Радио Свобода"
- 22:05 29.04.2021
- ВОЗ предостерегает Европу от индийского сценария с повторением вспышки COVID-19
- 21:30 29.04.2021
- Уровень заболеваемости COVID-19 в РФ снизился за неделю всего на 0,4% - Попова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать