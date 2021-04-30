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США фиксируют отвод части российских войск от границы с Украиной - Блинкен

10:20 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты фиксируют, что Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Си-би-эс, фрагмент которого был показан в эфире в четверг.

"На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась [в страну]. <...> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - утверждал шеф американской дипломатии.

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