США фиксируют отвод части российских войск от границы с Украиной - Блинкен
10:20 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты фиксируют, что Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Си-би-эс, фрагмент которого был показан в эфире в четверг.
"На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась [в страну]. <...> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - утверждал шеф американской дипломатии.
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